Siracusa -crolla tett -muore un operaio

Monza , operaio di 42 anni muore in un incidente in cantiere. Colpito da una gru alla testa. Morto dopo 5 giorni di agonia Un operaio egiziano di 42 anni è morto oggi in ospedale a Monza , a cinque giorni da un grave incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere edile della città. L'uomo, come ...

di Marianna Vazzana Stava lavorando in un edificio in ristrutturazione in via Senato 13, in pieno centro, quando è caduto in un cavedio facendo un Volo di 10 metri. Ora il ragazzo, operaio di 18 anni di origini kosovare, lotta tra la vita e la morte, ricoverato in condizioni gravissime ...

