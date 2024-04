Monza - operaio di 42 anni muore in un incidente in cantiere L’accaduto

di Marianna Vazzana Stava lavorando in un edificio in ristrutturazione in via Senato 13, in pieno centro, quando è caduto in un cavedio facendo un Volo di 10 metri. Ora il ragazzo, operaio di 18 anni di origini kosovare, lotta tra la vita e la morte, ricoverato in condizioni gravissime ...

Continua a leggere>>

Milano – Incidente sul lavoro oggi, venerdì 26 aprile, a Milano in via Senato. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 15. Teatro dell’incidente un cantiere edile all'interno di un edificio in ristrutturazione. Un giovane operaio di 18 anni di origini albanesi, per cause in corso di ...

Continua a leggere>>