Casalpusterlengo - mancata informativa sulle sigarette elettroniche | multate 11 tabaccherie

(Di martedì 23 aprile 2024)(Lodi), 23 aprile 2024 – Violazioni in materia di sicurezza riguardanti prodotti da utilizzare con, sanzionate 11. Pagheranno maxi multe che potrebbero raggiungere i 25mila euro. Il blitz è stato messo a segno dalla Guardia di finanza del comando provinciale di Lodi, in particolare dai finanzieri della tenenza di, che hanno controllato diverse rivendite del Lodigiano. E per undici titolari di rivendite al dettaglio di tabacco e articoli per fumatori, è stata contestata I'inosservanza dei vigenti obblighi informativi e di comunicazione verso i consumatori. Sono informazioni relative a specifici stick da utilizzare con dispositivi da fumo elettronici. La legge prevede che queste indicazioni siano date al fine di tutelare la ...