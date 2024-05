Sigarette di contrabbando in un circolo privato - denunciate due persone

(Di giovedì 2 maggio 2024) Tarantini Time QuotidianoLa Polizia di Stato ha sequestrato circa 50 chili die denunciato in stato di libertà due tarantini, rispettivamente di 62 e 67 anni, ritenuti presunti responsabili del reato di detenzione di tabacchi lavorati esteri privi del sigillo del Monopolio di Stato. I poliziotti della Squadra Mobile, impegnati come di consueto in mirati di servizi di antidroga, transitando in via Nettuno, hanno notato nei pressi di undue uomini già conosciuti alle Forze di Polizia per i loro numerosi precedenti penali mentre erano intenti a spostare alcune buste di plastica tra due auto lì parcheggiate. I poliziotti hanno scorto all’interno delle buste stipate nei portabagagli delle due vetture una stecca diestere. Nelle due auto sono state recuperate quattro buste di ...

