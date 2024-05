Siamo ancora dentro eXistenZ?

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 2 maggio 2024) Allo scadere del Novecento, con particolare attenzione al periodo tra 1997 e 1999 – atto conclusivo del millennio, che avviava verso il nuovo – parte di ciò che il cinema riusciva ad intercettare (non solo in Occidente, basti pensare alle conseguenze socioculturali dell’handover ad Hong Kong) era il velato malessere di un’epoca di transizione, solo all’apparenza serena e stabile. Anni di tumulti interiori, di smarrimento prodotto da un contesto storico effervescente e, forse, nonpronto a cambiare. David Cronenberg, per raccogliere il massimo da quel clima, rievocherà il glorioso passato, chiamato Videodrome, rielaborandolo e adattandolo per i nuovi tempi. Dalla TV, quindi, ai videogiochi, fino quel momento materia nonaffrontata adeguatamente ed esaustivamente sul grande schermo, quasi totalmente fuori dal dibattito culturale. L’idea, ...