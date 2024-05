Serie A - addio all’Europa e non solo | batosta enorme per il Napoli in caso di nono posto

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 2 maggio 2024) La stagione disastrosa dellascia scorie pericolose nell’ambiente. I Campioni d’Italia rischiano di non centrare un piazzamento europeo e non. La stagione delè stata tutt’altro che esaltante. Dopo la vittoria dello scudetto, gli obiettivi della società erano diversi rispetto a quelli attuali. L’di Luciano Spalletti ha compromesso la macchina perfetta creata alle falde del Vesuvio, motivo per i quale i suoi successori non hanno saputo prendere le redini del progetto.stante gli esoneri di Garcia e Mazzarri, il gruppo squadra continua a convivere con numerose difficoltà anche con Francesco Calzona. L’esperienza di quest’ultimo sta per giungere al termine, ma al momento regna la massima incertezza in vista della prossima stagione. Oltre al nuovo allenatore e alla figura del ...