Ferrara | Con la Roma abbiamo visto il miglior Napoli della stagione

“Non c'è più il gelato di una volta”. Lo abbiamo titolato così l'editoriale della guida Gelaterie d'Italia 2024. Un titolo dichiaratamente provocatorio per esprimere in breve quello che sta accadendo (o che dovrebbe accadere) nel settore della gelateria , ovvero una rivoluzione portata avanti da ... Continua a leggere>>

TFA sostegno anno accademico 2023/24: il MUR ha pubblicato due decreti che danno il via per definire gli accessi al percorso di specializzazione. 32. 317 i posti a disposizione per le varie Università, a breve i BANDI. I docenti con tre anni di servizio su posto di sostegno possono richiedere ...

Continua a leggere>>