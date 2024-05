Sergio Ramelli - 2mila persone ricordano il militante di Fronte della Gioventù ucciso a 17 anni nel ' 75 | Onore ai camerati caduti - VIDEO

Come accade sovente dopo una manifestazione di stampo neofascista, la giustizia indaga. E così, la Procura di Milano ha aperto un fascicolo modello 45 (registro degli atti non costituenti notizia di reato) a seguito del corteo che si è tenuto lunedì a Milano per commemorare Sergio Ramelli , ucciso ... Continua a leggere>>

Sessanta persone hanno partecipato al corteo dell’estrema destra per ramelli: fiaccole e saluti fascisti - Corteo per ricordare sergio ramelli, ieri sera, organizzato dall’associazione Mario Nicolini con altri gruppi di estrema destra. I partecipanti, circa 60, sono partiti alle 21.30 da piazza Matteotti ...

Era ai domiciliari per abusi su una 14enne, per il Riesame l’educatore di Comunione e Liberazione deve andare in carcere - riguardo al corteo che si è tenuto ieri a Milano per commemorare lo studente sergio ramelli, ucciso nel 1975 da un gruppo di giovani di estrema sinistra, legati ad Avanguardia Operaia, poi condannati ...

Saluti romani alla commemorazione per sergio ramelli a Milano, la Procura apre un’inchiesta - La Procura di Milano ha aperto due fascicoli d'inchiesta sulle commemorazioni dei morti della Repubblica sociale italiana al Cimitero Maggiore del 27 aprile ...

