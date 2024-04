Saluti romani per Sergio Ramelli - la procura di Milano apre una inchiesta

(Di martedì 30 aprile 2024) AGI - Ladiha aperto due fascicoli d'sulle commemorazioni dei morti della Repubblica sociale italiana al Campo X del cimitero Maggiore, il 27 aprile, e di, lo studente del Fronte della Gioventù, ucciso nel 1975 da un gruppo di militanti di Avanguardia Operaia, ricordato ieri sera. Le indagini sono al momento senza ipotesi di reato ne' indagati e sono state avviate sulla base delle annotazioni delle forze dell'ordine. Al cimitero Maggiore i partecipanti avevano fatto il 'presente' ma non il saluto romano. Ieri sera invece i 1500 che hanno rievocatohanno esclamato 'Presente' per tre volte accompagnandolo col saluto romano.

"Una conferenza che non avremmo voluto tenere: è una vicenda dolorosa, una brutta pagina delle istituzioni". Il procuratore di Milano Marcello Viola commenta così, durante la conferenza stampa, l'operazione che ha portato all'arresto di 13 agenti della polizia penitenziaria, in servizio al

