Scomparsa Milena Santirocco - cancellato il profilo Facebook Il figlio | “Vogliamo sapere se è viva”

Chieti - Le speranze si affievoliscono mentre le ricerche continuano per Milena Santirocco, insegnante di ballo di 54 anni, Scomparsa nel nulla a Torino di Sangro. La sua auto è stata ritrovata con una ruota Bucata vicino alla Via Verde, ma di lei non c'è ancora alcuna Traccia. Dopo la ...

Continua a leggere>>