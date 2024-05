Mistero | Milena Santirocco Scomparsa - L' unica Traccia è un' Auto con una Gomma Bucata

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Chieti - Le speranze si affievoliscono mentre le ricerche continuano per, insegnante di ballo di 54 anni,nel nulla a Torino di Sangro. La suaè stata ritrovata con una ruotavicino alla Via Verde, ma di lei non c'è ancora alcuna. Dopo la segnalazione dei figli, lerità sono entrate in azione, coinvolgendo polizia, vigili del fuoco, guardia costiera e Protezione civile.è descritta come una persona attiva, ma il suo telefono è spento o irraggiungibile, alimentando l'ansia dei familiari e degli investigatori. Le ricerche si estendono su vasta scala, dalla lecceta al lungomare, dalla Via Verde alle zone di campagna. Mentre il coordinamento per ritrovareè attivo, ...