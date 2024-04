Alessandro Di Battista presenta il libro “Scomode Verità”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 aprile 2024) Arezzo, 18 aprile 2024 – Dalla guerra in Ucraina al massacro di Gaza: un pomeriggio per stimolare un pensiero critico e una presa di posizione nei confronti dei conflitti attualmente in corso. L’occasione sarà offerta dallazione del” firmato dal giornalista e scrittoreDiche, in programma alle 17.30 di sabato 20 aprile al teatro “Pietro Aretino” in via Bicchieraia, proporrà un approfondimento sull’attuale situazione storica e geopolitica con la finalità di offrire ai cittadini una bussola per orientarsi anche tra notizie false e mistificate. L’incontro, a partecipazione libera e gratuita, è inserito tra le iniziative dell’Acli Life Festival ed è promosso dalle Acli di Arezzo in collaborazione con la libreria La Feltrinelli Point ...