L’Nba ha squalificato a vita Porter - giocatore che scommetteva Da noi Fagioli e Tonali sono testimonial

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 19 aprile 2024) Da quando le hanno legalizzate, nello sport americano le scommessediventate un vero problema. Nel basket, in Nfl, nel baseball, e a livello universitario. E così si arriva al caso. Jontayè – era – il centro dei Toronto Raptors:lo haper aver piazzato delle scommesse su partite del suo campionato. E per aver confidato ad un suo amico, scommettitore incallito, le sue condizioni fisiche precarie prima di una partita: quello si è giocato 80.000 dollari sulla sua prestazione e ha vinto un milione. La Nba l’ha beccato, e l’ha cacciato. Non per un anno, o due. Per sempre. Evidentemente negli Stati Uniti non c’è un Gravina che fa passare il colpevole per povera vittima di ludopatia per poi addirittura riciclarlo come esempio di non si bene ...