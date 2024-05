Scippo polo universitario - Uva | Un danno all’intero territorio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 2 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Le notizie diffuse negli ultimi giorni in merito all’ipotesi di spostamento di parte deldi Grottaminarda, quello inerente all’Università L. Vanvitelli, preoccupano fortemente. La chiusura produrrebbe danni sul piano economico e su quello socio-culturale non solo alla comunità grottese, maufitano”. Lo scrive in una nota Gabriele Uva assemblea nazionale del partito democratico. “È nostro dovere intervenire e fare di tutto per scongiurare la chiusura. Da ex componente del comitato regionale, all’interno del quale ho sempre tutelato le istanze delgrottese e più in generale delle piccole università, ho avviato tutte le interlocuzioni necessarie a sostenere l’attività di chi, amministratori in primis, ...