Scherma - nove fiorettisti azzurri qualificati per il tabellone principale ad Hong Kong

(Di giovedì 2 maggio 2024) Sarannogliper ilnella prova di Coppa del Mondo di fioretto maschile ad, la prima senza Daniele Garozzo, che ha annunciato qualche giorno fa il ritiro dall’attività agonistica. Già ammessi di diritto erano Tommaso Marini, Filippo Macchi, Guillaume Bianchi e Alessio Foconi. Dopo una fase a gironi perfetta, chiusa con sei vittorie in altrettanti assalti, hanno centrato l’accesso alaltri quattroGiulio Lombardi, Davide Filippi, Edoardo Luperi e Francesco Ingargiola. Federico Pistorio è stato l’unico italiano a superare gli assalti dei turni preliminari. Un successo bellissimo ed arrivato all’ultima stoccata per 15-14 contro il padrone ...

Riprende ad Arezzo il Toscana Tour , che per questo terzo appuntamento 2024 conta in campo oltre 460 amazzoni e cavalieri provenienti da 31 nazioni, con un complesso di ben 900 cavalli . Il celebre circuito diretto dalla "premiata ditta" Riccardo Boricchi e Carlo Bernardini, arrivato alla ...

Scherma azzurra fra Cina, Colombia e Corea del Sud - ROMA (ITALPRESS) - Il fioretto in Coppa del Mondo a Hong Kong, la spada a Cali per il Grand Prix e la sciabola a Seul per un'altra prova GP. Inizio maggio ...

