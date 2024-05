(Di giovedì 2 maggio 2024) Il patron del Papeete,, che per 5 anni statorlamentare per la Lega, ha deciso di non ricandidarsi. A marzo è stato vittima di un tentato omicidio

L'eurodeputato della Lega assicura che non si farà intimidire: "No paura, mi ricandido" E' illeso dopo un tentativo di investimento l'eurodeputato della Lega, Massimo Casanova , patron dello stabilimento balneare e discoteca Papeete Beach di Milano Marittima, da sempre frequentato dall'amico e ... Continua a leggere>>

Il proprietario del Papeete ed europarlamentare della Lega Massimo Casanova ha ricevuto una visita da parte dei ladri nella sua masseria . «Mi volevano uccidere. Il loro obiettivo era eliminarmi. Per sempre», dice oggi al Corriere della Sera. L’8 marzo stava per essere investito nella sua tenuta a ... Continua a leggere>>

casanova rinuncia all'Europa, ma non alla Lega dell'amico Salvini: "Al suo fianco più di prima" - L'europarlamentare della Lega e braccio destro di Matteo Salvini in provincia di Foggia e in Puglia, massimo casanova, sui social ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a rinunciare alla candidatura ...

Continua a leggere>>

"Scelta al termine di una unga riflessione", massimo casanova non tornerà in Europa - Il patron del Papeete, massimo casanova, che per 5 anni stato europarlamentare per la Lega, ha deciso di non ricandidarsi. A marzo è stato vittima di un tentato omicidio ...

Continua a leggere>>

Europee, il patron del Papeete casanova non si ricandida con la Lega - Non correrà alle Europee per la Lega, massimo casanova, il patron del Papeete Beach, da sempre molto vicino al segretario della Lega Matteo Salvini. A sorpresa il suo nome non figura infatti nelle ...

Continua a leggere>>