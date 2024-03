Massimo Casanova | il padrone del Papeete e i ladri nella sua masseria | «Volevano uccidemi»

(Di lunedì 18 marzo 2024) Il proprietario deled europarlamentare della Legaha ricevuto una visita da parte deisua. «Miuccidere. Il loro obiettivo era eliminarmi. Per sempre», dice oggi al Corriere della Sera. L’8 marzo stava per essere investitosua tenuta a Lesina nel foggiano. Prima aveva ricevuto una telefonata: «Qualcuno sta rubando i tuoi bovini». Dice che la storia va avanti da tempo: «Qui nel Bosco Isola, dove c’è la mia proprietà, prima tutto era gestito da una famiglia che utilizzava questo territorio per il contrabbando di sigarette. Poi anche per quelli di droga e armi». Inoltre: «Portavano qua i loro bovini e con la scusa di accudire gli animali gestivano i loro traffici illeciti. Da quando sono ...

