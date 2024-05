Onde - odio e clima bollente | l’Atalanta al Vélodrome sfida anche il caldissimo tifo marsigliese

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 2 maggio 2024) Marsiglia (Francia). In una città che vive di mare, la silhouette dello stadio non può che richiamare le. Benvenuti a Marsiglia, benvenuti al, il secondo stadio più capiente di Francia dopo quello di Parigi Saint-Dénis. Il nome non inganna: se vi ricorda la parola “velodromo” avete perfettamente ragione. Costruito originariamente negli anni trenta dal comune, l’impianto si divideva tra numerose competizioni: calcio, sì, maatletica e appunto gare ciclistiche. La denominazione però non è mai cambiata, al massimo si è aggiunto qualche sponsor, come del resto è ora (la compagnia telefonica Orange). Oggi la pista non c’è più, nemmeno quella d’atletica, tolte dal presidente Bernard Tapie: lo stadio è sempre di proprietà della città e non del club, che ne resta comunque l’utilizzatore principale e lo ha reso, di fatto, ...