Sandokan - iniziano le riprese della serie con Can Yaman | ex volto di Amici nel cast

(Di giovedì 2 maggio 2024) Fioccano clamorose novità sull’attesissimaevento, che vedrà Cannei panni del protagonista. Lo show, rimasto in standby a lungo, è attualmente in lavorazione e vedrà coinuninternazionale ricco e variegato. Di seguito, tutte le novità trapelate. Se n’era parlato a lungo ma, dopo una lunga attesa, finalmente qualcosa si è smosso. Il 22 aprile, infatti, è stato battuto il primo ciak di, la nuovabasata sull’omonima saga letteraria nata dalla penna di Emilio Salgari e incentrata sulla TigreMalesia. Il ruolo che ha portato alla fama Kabir Bedi negli Anni Settanta sarà ricoperto, nella nuova produzione, da Can. L’interprete turco, che si appresta a fare ritorno nei panni ...

È ufficiale, al via dal prossimo 22 aprile le riprese di Sandokan , Serie tv prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. Nel cast Can Yaman , Ed Westwick , Alessandro Preziosi . Continua a leggere>>

Can Yaman, il cachet per sandokan è da capogiro! - Can Yaman sarà la Tigre della Malesia nel remake di sandokan e il cachet dell’attore turco è decisamente da capogiro, i dettagli.

Continua a leggere>>

Viola come il mare, seconda stagione parte dal mistero - Dopo l'anteprima gratuita delle prime tre puntate su Mediaset Infinity, ora Viola come il mare, la fiction di successo con Francesca Chillemi e Can Yaman, torna su Canale 5 in prima serata con la seco ...

Continua a leggere>>

Can Yaman e Francesca Chillemi presentano “Viola come il mare 2” - Dal 3 maggio su Canale 5 (e in anteprima su Mediaset Infinity) la nuova stagione della serie ...

Continua a leggere>>