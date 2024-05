Salvini blinda Vannacci | Ha difeso l’Italia ed è stato minacciato dall’Isis La sinistra invece candida chi è in carcere – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 2 maggio 2024) «ha, è un uomo libero che ha combattuto l’estremismo islamico in Iraq, in Afghanistan. È, figurati se mi faccio o si fa spaventare da qualche giornalista dicon la puzza sotto il naso». A Mattino Cinque il leader della Lega Matteoil suoto alle Europee. Dopo le polemiche per le sue dichiarazione sulle classi con caratteristiche separate, attacca direttamente gli avversari: «Se qualcuno a, liberamente, decide dire una persona che è incon accuse gravissime, perché non si puòre l’ex comandante della folgore che ha...