Sale la febbre dell’oro in Borsa - ecco perché

(Di giovedì 2 maggio 2024)lanelle Borse mondiali. Il metallo giallo passa ormai di mano oltre i 2.320 dollari per oncia, aiutato anche dalla decisione della Federal Reserve di lasciare invariati i tassi di interesse statunitensi fino a novembre, in attesa che l’inflazione non darà chiari segnali di frenata verso la soglia del 2%. Il biondo metallo, che con il suo bagliore ha affascinato l’umanità in ogni tempo ha già sfondato ogni record, ma gli analisti sono convinti che brillerà ancora di più. Vediamo quali sono le ragioni strutturali alla base di questo possibile rally a 24 carati. Tra i fattori che favoriscono le quotazioni c’è l’attesa di una significativa domanda di oro fisico soprattutto da parte della Cina e dal Medio Oriente. In quest’ultimo caso rappresenterebbe il più classico dei beni rifugio rispetto al rischio di ...