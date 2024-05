Roma - maxi voragine del Quadraro allagata | residenti senz’acqua

Una voragine di circa dieci metri di larghezza e dieci metri di profondità si è aperta nella notte in via Sestio Menas, in zona Quadraro a Roma. Uno sprofondamento senza spiegazioni, almeno per ora, che fortunatamente non ha causato vittime o feriti. Le uniche due “vittime” della voragine sono ...

È successo intorno all'una, in via Sestio Menas, zona Quadraro, dove si è creata un'enorme voragine di circa 8 metri di larghezza e 13 di profondità, che si è aperta inghiottendo due auto in sosta, una Dacia e una Renault. Ampia voragine in via Sestio Menas, due auto inghiottite; intervento della ...

