Si apre una maxi voragine al Quadraro | inghiottite due auto | GUARDA

(Di giovedì 28 marzo 2024) È successo intorno all'una, in via Sestio Menas, zona, dove si è creata un'enormedi circa 8 metri di larghezza e 13 di profondità, che si è aperta inghiottendo duein sosta, una Dacia e una Renault. Ampiain via Sestio Menas, due; intervento della Polizia Locale. Lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con la squadra proveniente dal distaccamento di Tuscolano 2 con in supporto l'gru. Nessuna persona è rimasta coinvolta per fortuna. Presenti anche le pattuglie della Polizia Locale dei Gruppi Tuscolano e Prenestino al lavoro per chiudere la strada e mettere in sicurezza la zona interessata. Al termine della rimozione dei veicoli è stato disposto il transennamento dell'area.