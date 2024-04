Roma | rapina in farmacia col fucile da sub | FOTO

(Di domenica 7 aprile 2024) Ieri sera, i Carabinieri della Stazione diTor bella Monaca hanno arrestato unno di 51 anni, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato diaggravata. Ilda sub usato per laa Tor Bella Monaca – (ilcorrieredellacitta.com)Nella circostanza, su segnalazione pervenuta al 112, i Carabinieri sono intervenuti presso unadi via Tor Bella Monaca, dove poco prima un uomo armato di unda sub aveva consumato una. Il titolare dellaai militari ha denunciato che poco prima, un uomo, armato di unsubacqueo e a volto scoperto, si era fatto consegnare una siringa e una confezione di soluzione fisiologica, dandosi poi alla fuga a bordo di una ...

Al momento, nessuno di loro è formalmente indagato per l’assalto armato da un milione di euro di gioielli e semilavorati in oro e palladio al laboratorio orafo di via Assab, andato in scena il 4 ... (ilgiorno)

rapina a Rignano Garganico: Banca fatta esplodere per 20.000 Euro e comune che sta morendo. - L’Italia è stata scossa dalla recente rapina a Rignano Garganico, un piccolo comune in provincia di Foggia. L’esplosione di una banca per un bottino di soli 20.000 euro ha messo in evidenza le ...rignanonews

Coppia di anziani rapinata a Roma est: banditi irrompono armati, 70enne aggredito e legato - Una coppia di anziani è stata vittima di una rapina nella zona di Roma est nei giorni scorsi. Il proprietario sarebbe stato immobilizzato dai banditi (armati) mentre la moglie è riuscita a divincolars ...ilcorrieredellacitta

Droga dello stupro, arrestata coppia di fidanzati a Roma: nascondeva in casa 133 grammi di ketamina - Avevano nascosto in casa oltre 133 grammi di cristalli di ketamina e diecimila euro in contanti, soldi frutto della redditizia attività illecita condotta da due ragazzi di 32 anni, ...ilmessaggero