Roma-Bayer Leverkusen - la MOVIOLA LIVE | Tah rischia il rosso su Lukaku

21? traversa !! Angolo battuto verso il secondo palo da Pellegrini. Si stacca Paredes, che aggancia benissimo il pallone e lo riscodella verso il centro dell'area dove Lukaku salta più in alto di tutti e colpisce la traversa . 20? Karsdorp anticipa Hincapie, ...

10? Lancio lungo di Svilar a cercare ancora Lukaku, chiuso da Tapsoba. 9? Cristante prova a servire di prima Dybala. I due giocatori non si capiscono ed il pallone scivola sul fondo. 8? Stop a seguire di Grimaldo, il quale manda a vuoto Karsdorp. Il numero ...

Roma – Andata delle semifinali di Europa League, la Roma ospita all'Olimpico il Bayer Leverkusen in un match che mette in palio un pezzo del biglietto per la finale di Dublino. Formazione tipo per De Rossi, che in una partita che si preannuncia scoppiettante schiera il migliore undici ...