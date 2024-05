LIVE Roma-Bayer Leverkusen - Europa League 2024 in DIRETTA | iniziata la gara d’andata

(Di giovedì 2 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10? Lancio lungo di Svilar a cercare ancora Lukaku, chiuso da Tapsoba. 9? Cristante prova a servire di prima Dybala. I due giocatori non si capiscono ed il pallone scivola sul fondo. 8? Stop a seguire di Grimaldo, il quale manda a vuoto Karsdorp. Il numero 20 serve poi Adli che tenta il tiro dal limite dell’area. Chiude bene la difesa della, che respinge l’attacco. 7? Lancio lungo a cercare Lukaku. Ad avere la meglio nel primo confronto di questa sera tra la difesa dele l’attaccante belga è Tah. 6? Calcio di punizione per laper un fallo subito da Pellegrini a palla distante. I giallorossi guadagnano così molto campo portandosi nei pressi della linea di metà campo. 5? Il primo tiro della partita è di Xhaka. Lo svizzero ha tentato la ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4? Meglio il Brugge in questo avvio. 3? Thiago è il primo a provarci con un destro da fuori che finisce alto sopra la traversa della porta difesa da Terracciano. 2? Dodò si incarica della battuta di una rimessa laterale. 1? Il Brugge muove il primo ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1? Si inizia! La Roma gioca subito in avanti il primo pallone, che è facile preda della difesa tedesca. 21.02 Tutto pronto all’inizio della partita. Calcio d’inizio che spetterà alla Roma 21.01 I tifosi cantano a squarciagola l’inno della Roma in attesa ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10? Rinvio lungo di Terracciano al fondo. 9? NICO GONZALEZ! Spinge ora la Fiorentina, sinistro a giro dal limite dell’argentino che non trova la porta . 7? Gran giocata del classe 1999 che ricevuta un’apertura di Gonzalez sulla sinistra si è accentrato ... Continua a leggere>>

Torino – Bologna: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - La partita Torino – Bologna di Venerdì 3 maggio 2024 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 36ma giornata di Serie A TORINO ... Continua a leggere>>

FIORENTINA-CLUB BRUGGE, SEGUI IL live DI FV! - 20:45 - Buonasera a tutti i lettori di FirenzeViola.it e bentrovati alla diretta testuale di Fiorentina-Club Brugge, semifinale d'andata di Conference League il cui fischio d'inizio è in programma ... Continua a leggere>>

live - Marsiglia-Atalanta: a breve il calcio di inizio - Dopo l'impresa col liverpool, l'Atalanta si prepara al primo atto delle semifinali di Europa League. La formazione di Gasperini sarà ospite del Marsiglia, in un confronto che promette emozioni e ... Continua a leggere>>