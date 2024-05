Roma-Bayer Leverkusen 0-2 | i giallorossi cadono per mano di Wirtz e Andrich

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 2 maggio 2024)– Andata delle semifinali di Europa League, laospita all’Olimpico ilin un match che mette in palio un pezzo del biglietto per la finale di Dublino. Formazione tipo per De Rossi, che in una partita che si preannuncia scoppiettante schiera il migliore undici possibile.(4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.A disp.: Rui Patricio, Boer, Ndicka, Abraham, Llorente, Azmoun, Sanches, Aouar, Baldanzi, Bove, Zalewski, Angelino.All.: Daniele De Rossi.(3-4-2-1): Kovar; Stanisic, Tah, Tapsoba; Frimpong,, Xhaka, Hincapiè;, Grimaldo; Adli.A disp.: Hradecky, Lomb, Kossounou, Hofmann, Iglesias, Arthur, Schick, ...