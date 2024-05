Roma-Bayer Leverkusen 0-1 LIVE | decide Wirtz su follia di Karsdorp

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.56 De Rossi dovrà ora riuscire a rianimare i propri giocatori, provando a dimenticare quanto successo nei minuti finali di primo tempo. I giallorossi hanno fatto la differenza nei primi minuti con un ottimo pressing alto, che non ha quasi mai permesso ... Continua a leggere>>

Roma – Andata delle semifinali di Europa League, la Roma ospita all’Olimpico il Bayer Leverkusen in un match che mette in palio un pezzo del biglietto per la finale di Dublino. Formazione tipo per De Rossi, che in una partita che si preannuncia scoppiettante schiera il migliore undici ... Continua a leggere>>