Rocco Commisso a Firenze - il ritorno del presidente per Fiorentina-Brugge

In vista di Fiorentina Brugge ci saranno delle novità importanti che riguardano il presidente Rocco Commisso La Fiorentina è pienamente concentrata sulla sfida contro il Brugge, e per la partita del Franchi, oltre alla carica della Curva Fiesole, si presenta anche un’altra novità. Come riportato ... Continua a leggere>>