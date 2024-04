Rocco Commisso il più ricco in Serie A | ma in Serie B c' è chi lo supera | i fratelli Hartono al comando

(Di giovedì 4 aprile 2024)è il presidente piùdellaA, ma il primato vale solo per la massima categoria perchè inB c’è chi riesce arlo. In base alla classifica degli uomini e delle donne più ricchi del mondo dello sport che è stata stilata dalla rivista Forbes, a comandare la classifica ci sono iRobert e Michael(proprietari del Como), con un patrimonio di oltre 50 miliardi di dollari. InA il primo è, con un patrimonio di 8 miliardi di dollari. Seguono Dan Friedkin della Roma, la famiglia Saputo del Bologna, Renzo Rosso del vicenza e John Elkann della Juventus.

Commisso tornerà negli Stati Uniti per qualche settimana per assistere ai funerali di Joe Barone: oggi al Viola Park ha saluta to la sua squadra con grande emozione.Continua a leggere (fanpage)

L’innovazione al servizio della valorizzazione dei talenti: PlanetPay365 regala a due dipendenti una giornata al Viola Park con la Fiorentina - Roma, 3 aprile 2024 – Un’esperienza unica all’insegna dell’innovazione tecnologica, dell’inclusione e della crescita dei talenti sotto un unico filo conduttore: lo sport. EÌ l’iniziativa che SKS365, ...padovanews

Commisso, Si è complimentato con dirigenti e squadra - Il Presidente Rocco Commisso a fine partita ha parlato con i dirigenti Alessandro Ferrari, Daniele Pradè, con Mister Vincenzo Italiano e Rolando Mandragora. Si è complimentato per la splendida ...firenzeviola

Fiorentina-Atalanta, Italiano: “Posta in palio alta. Avrei firmato per vincere con qualsiasi risultato” - Fiorentina-Atalanta, le parole di Italiano nel post gara: "Posta in palio alta. Avrei firmato per vincere con qualsiasi risultato" ...tag24