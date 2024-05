Robert Downey Jr e Chris Hemsworth non sono d’accordo sul ruolo di Thor nei Vendicatori | A volte mi sentivo come una guardia di sicurezza

Chris Hemsworth aveva ammesso la sua frustrazione legata all'evoluzione di Thor nel MCU, ma Robert Downey Jr non è affatto d'accordo . Robert Downey Jr ha rivelato di non essere d'accordo con Chris Hemsworth quando critica Thor e l'evoluzione del supereroe nei vari film del Marvel Cinematic ... Continua a leggere>>

Anche se si è divertito a recitare in Furiosa: A Mad Max Saga, Chris Hemsworth ancora non riesce a metabolizzare l’insuccesso di Thor: Love and Thunder, tanto che adesso dichiara che è soprattutto colpa sua se il film non è stato apprezzato.

Continua a leggere>>