Chris Hemsworth si ritiene responsabile dell' insuccesso di Thor Love and Thunder | Sono diventato una parodia di me stesso

In sella con Chris Hemsworth : una giornata a Byron Bay Mentre mi imbarco in una passeggiata a cavallo lungo una spiaggia incontaminata vicino a casa sua, mi ritrovo a scivolare fuori dalle staffe, suscitando la preoccupazione di Chris Hemsworth . Riflettendo sul momento, riflette sul potenziale ... Leggi su (pettegolezzicelebrita)

Chris Hemsworth ha rivelato in una recente intervista che non è soddisfatto della sua interpretazione in Thor: Love and Thunder. Chris Hemsworth ha svelato di avere dei rimpianti legati a Thor: Love and Thunder, sostenendo di essere diventato la parodia di sé stesso. L'attore ha ripreso il ruolo ...

Leggi su (movieplayer)