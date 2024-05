Rischio botulino - richiamata zuppa di verdure dell’Eurospin L’allarme del ministero

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 2 maggio 2024) Sul sito web deldella Salute è stata pubblicata un’allerta alimentare riguardante il ritiro di un lotto dial farro e, denominata Foglia Verde, dai supermercati Eurospin, a causa delmicrobiologico associato alla presenza di clostridi produttori di tossine botuliniche, comunemente conosciute come. Lasoggetta al richiamo è confezionata in porzioni da 620 grammi, equivalenti a due porzioni, identificata dal numero di lotto L124110 e dalla data di scadenza 09/05/2024. Il prodotto è stato prodotto dall’azienda Ortomad – La Linea Verde Spa per conto di Eurospin Italia Spa presso lo stabilimento in Via Artigianale 49, a Manerbio, in provincia di Brescia. Ildella Salute consiglia ai consumatori che abbiano ...