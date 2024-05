Rischio di presenza di botulino nella zuppa di farro e verdure , richiamate confezioni in vendita all' Eurospin : tutte le confezioni ritirate Continua a leggere>>

Richiamata zuppa di verdure dell’Eurospin per rischio botulino. Il ministero: “Non mangiatela” - L’allerta alimentare riguarda un lotto di zuppa al farro e verdure, Foglia Verde. Il motivo è la presenza di Clostridi produttori di tossina botulinica (meglio nota solo con il nome botulino) nel ...

Allarme botulino nella zuppa fresca Foglia Verde di Eurospin: ecco i lotti richiamati dal Ministero della Salute - I sintomi del botulismo possono manifestarsi da poche ore a diversi giorni dopo l’ingestione della tossina. I sintomi più comuni includono: visione doppia o offuscata, palpebre cadenti, difficoltà a ...

