(Di mercoledì 1 maggio 2024) Svolta nel caso dei due ragazzini feriti adopo una lite per futili motivi. Nella serata di ieri gli agenti del Commissariato Bagnoli, all?interno di un locale, in occasione di una...

(Adnkronos) – rissa nella serata di ieri a Napoli , nei pressi dell'Arenile di Bagnoli : due 15enni accoltellati . Dopo una segnalazione arrivata alla centrale operativa, gli agenti del commissariato di polizia di Bagnoli sono intervenuti in un locale per una rissa tra giovanissimi. Nel corso della ... Continua a leggere>>

napoli, 15enni accoltellati al party: arrestato un 17enne per tentato omicidio - Svolta nel caso dei due ragazzini feriti a napoli dopo una lite per futili motivi. Nella serata di ieri gli agenti del Commissariato Bagnoli, all’interno di un locale, in occasione di ...

Due 15enni accoltellati durante una festa all’interno dell’Arenile di Bagnoli: arrestato 17enne - Ritrovata e sequestrata anche l’arma utilizzata dal giovane per aggredire le vittime ...

Bagnoli, 2 ragazzini accoltellati durante festa in discoteca - Due 15enni sono stati accoltellati nella serata di ieri in una rissa avvenuta durante una festa in spiaggia a Bagnoli, quartiere della periferia occidentale di napoli. Due ragazzi entrambi di 15 anni ...

