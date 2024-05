Rebel Moon | la director' s cut avrà un titolo diverso e conterrà sesso e violenza senza freni

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 2 maggio 2024) La'cut dipromette di abbondare in sangue,e nudità grafica mentre viene ufficializzato il divieto ai minori di 17 anni. Confermato il rating R per il's cut di- Parte 1: Figlia del Fuoco, che a quanto pareanche un nuovo. La versione estesa della prima parte della saga fantascientifica di Zack Snyder è apparsa sul sito Film Ratings, con ilalternativo- Chapter One: Chalice of Blood, il film in arrivo prossimamente su Netflix è classificato R per "brutale e cruenta, contenuti sessuali, nudità grafica e linguaggio scurrile", in contrasto con la classificazione PG-13 della versione ...