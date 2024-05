Ranking Atp - Medvedev può superare Alcaraz e Sinner ‘vede’ Djokovic | tutti i calcoli aggiornati

(Di mercoledì 1 maggio 2024) La sconfitta dicontro Rublev nei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid ha aperto nuovi scenari nella lotta alla testa della classifica Atp e non solo. Lo spagnolo ha mancato la difesa del titolo e ha perso ben 800 punti. Ora illive recita terzo posto con 7345 punti. Sono ben 1515 da, impegnato con Aliassime nei quarti, e 2645 da Novak, assente a Madrid. L’eliminazione di oggi dimette anche a rischio il terzo posto neldista meno di 200 punti e battendo Lehecka sorpasserebbe lo spagnolo salendo a 7395 punti. In caso di vittoria del torneo, il russo arriverebbe a 7995 punti, oltre 600 sue a 2000 da. Per quanto riguarda, in caso di ...

In attesa delle finali dell'ATP 500 di Barcellona , degli ATP 250 di Monaco di Baviera e di Bucarest, e dei Challenger che si giocano in giro per il mondo, si può tracciare il bilancio della situazione degli italiani nel ranking ATP, che verrà ufficializzato domani, lunedì 22 aprile. Jannik Sinner , ...

A pochi giorni dall'esordio, previsto per venerdì 26 aprile, nel torneo ATP Masters 1000 di Madrid, lo spagnolo Carlos Alcaraz ha parlato in conferenza stampa della manifestazione iberica e, soprattutto, ha indicato Jannik Sinner come uno dei favoriti del torneo, secondo quanto riporta "La ...

alcaraz ko, vince Rublev: clamoroso a Madrid! Cosa significa per il ranking ATP - Lo spagnolo non potrà difendere il titolo conquistato la scorsa stagione né ottenere i tre trionfi di fila nel quarto 1000 stagionale: in semifinale il russo sfiderà il vincente tra Fritz e Cerundolo ...

Masters 1000 Madrid: alcaraz eliminato, passa Rublev in tre set - Brutta sconfitta per alcaraz, non solo per la mancata conferma a Madrid e per i punti persi (ora 1500 da Sinner nel live ranking), ma soprattutto per il ritardo di condizione palesato nel corso della ...

Leggi su (sportface)

Auger Aliassime non ha paura: "Se ho battuto Jannik Sinner due volte, posso rifarlo" - Il canadese sarà l'avversario dell'azzurro ai quarti a Madrid: i precedenti pendono in favore del tennista di Montreal ...

