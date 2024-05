Puglia - maltempo | allerta per temporali Protezione civil - previsioni meteo

(Di giovedì 2 maggio 2024) Il dipartimento dellae ha emesso per ladue messaggi. Il primo, con validità fino alla prossima mezzanotte.gialla con esclusiva del Salento. Il secondo, con validità dalla prossima mezzanotte per dodici ore: si prevedono “precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati fino a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fontee della. L'articoloper e, proviene da Noi Notizie..

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’ allerta con validità dalle 12 per ventiquattro ore. Si prevedono “precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli apuntualmente moderati. Da ... Continua a leggere>>

allerta gialla dall’Abruzzo al nord della Puglia oggi (immagine home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della Protezione civile ). Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’ allerta con validità fino alle 12. Si prevedono “precipitazioni: sparse, a prevalente ... Continua a leggere>>

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’ allerta con validità dalle 8 di domani, 23 aprile, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul Salento meridionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati.” Rischio: ... Continua a leggere>>

allerta Meteo, avviso della Protezione Civile: in arrivo forti Temporali, Grandinate e colpi di Vento - Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di Venerdì 3 Maggio, allerta gialla su alcuni settori di Piemonte, parte della Toscana, su Lazio, Umbria, Campania, Abruzzo, ...

Continua a leggere>>

Torna il maltempo su Bari e provincia, la Protezione Civile: "Rischio pioggia dalle 14" - In arrivo temporali su Bari e provincia. Dalle 14 di oggi, 2 maggio, scatta una nuova allerta meteo sulla puglia (ad esclusione dell'area salentina). Il bollettino della Protezione Civile estende il ...

Continua a leggere>>

Maltempo in arrivo: allerta meteo gialla per piogge dalle 14 alle 20 del 2 maggio - La nota della Protezione Civile della Regione puglia. Si raccomanda l’osservanza delle buone norme comportamentali ...

Continua a leggere>>