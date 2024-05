Psg sul pullman senza Mbappé | controllo antidoping per il fuoriclasse francese

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 2 maggio 2024) Ieri sera, dopo la sconfitta contro il Borussia Dortmund per 1-0 nell’andata della semifinale di Champions League, il Psg ha lasciato il Signal Iduna Park per raggiungere l’aeroporto di Dortmund, privo però della sua stella Kylian. L’attaccanteinfatti è stato bloccato da unal termine del match e ha raggiunto i suoi compagni di squadra all’aeroporto su un’auto privata. Come di consueto in questi casi, ilnon ha aspettato per evitare una lunga attesa allo stadio per lo staff e il resto della squadra.ha approfittato del momento, pubblicando un post su Instagram chiamando a sé i tifosi parigini in vista della semifinale di ritorno: “Metà tempo. Questa è Parigi” . I parigini dovranno ribaltare il risultato al Parco dei Principi martedì ...