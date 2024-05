Mbappé un fantasma a Dortmund - è anche sua la colpa del gol subito L’Equipe

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 2 maggio 2024) Ieri il Psg è uscito sconfitto dal Signal Iduna Park. L’andata della semifinale di Champions va al Borussiagrazie un gol di Fullkrug dal vago sapore vintage. Ovviamente, in Francia non accolto bene la sconfitta.ha analizzato la prestazione disottolineando come, per diverse ragioni, il francese non sia stato determinante come ci si aspettava. La serata complicata diScrive: “Kylianha vissuto una serata molto delicata mercoledì al Signal Iduna Park. L’attaccante del Psg ha la sua parte di responsabilità nell’unico gol della partita. Non aver pressato abbastanza velocemente Nico Schlotterbeck, autore del passaggio per Füllkrug“. Nel primo tempo deve aver provato tanta frustrazione: “ha vissuto ...