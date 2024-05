Pisa vs Sudtirol | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 2 maggio 2024) Gara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Si affrontano due squadre che, dopo aver ottenuto la salvezza, hanno ancora qualche speranza di raggiungere i playoff.vssi giocherà domenica 5 maggio 2024 alle ore 15 presso lo stadio AnconetaniVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Le speranze di raggiungere i playoff per i toscani sono ormai ridotte al lumicino anche se la matematica non li taglia ancora fuori. La squadra di Aquilani ha tre punti di ritardo dall’ottavo posto, ma non ha il destino nelle proprie mani, dato che anche vincendo le ultime due partite potrebbe non bastare Gli altoatesini hanno festeggiato la salvezza con due giornate di anticipo, e matematicamente sono ancora in corsa per i playoff, che distano due punti. Anche per la ...