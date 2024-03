«Reati di strada» | tornano a crescere dopo la pausa Covid

Macerata Campania . I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Marcianise, nell’ambito di servizi mirati al contrasto dei reati in danno all’ambiente, in ... (casertanotizie)

Tornano a crescere i cosiddetti reati di strada , come rapine e furti , mentre rallenta la corsa del cybercrimine che, per le vicissitudini legate anche alla ... (ilrestodelcarlino)

Consegna la droga a domicilio in sella al motorino, pusher “corriere” arrestato: Durissimo colpo al fenomeno del traffico di droga da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Catania, che hanno arrestato un pregiudicato con un chilo di crack e 200 grammi di cocaina, dal v ...blogsicilia

Consegna la droga in sella al motorino, aveva 1 chilo di crack: arrestato: Arrestato un pregiudicato con 1 Kg di crack e 200 grammi di cocaina, dal valore al dettaglio tra gli 80 e i 90 mila euro ...grandangoloagrigento

Animali: Brambilla (Nm), 'sospendere patente a chi li abbandona in strada': Roma, 6 mar. (Adnkronos) - “Sospensione della patente per chi abbandona gli animali in strada”. E' la proposta lanciata dalla deputata di Noi Moderati e fondatrice della Lega Italiana Difesa Animali e ...lanuovasardegna