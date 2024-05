Precipita dal terzo piano - muore operaio nel Napoletano

Una nuova tragedia sul lavoro, proprio dopo i festeggiamenti del 1° maggio, stavolta a Lettere, in provincia di Napoli. Un operaio di 57 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dal terzo piano di un palazzo attorno al quale era in allestimento un cantiere edile. La tragedia è avvenuta... Continua a leggere>>

