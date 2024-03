Milan Femminile | Corti | “C’è rammarico | ma ogni partita è una storia a sé”

Alle ore 12:30 si terrà il match tra Milan e Roma per la semifinale di Coppa Italia Femminile : ecco la diretta LIVE testuale della partita (pianetamilan)

Quest'oggi è andata in scena la partita tra Milan e Roma, valida per l'andata delle semifinali della Coppa Italia Femminile . Il commento (pianetamilan)

Il Milan Femminile perde il match contro la Roma per 0-2: ecco le Pagelle delle rossonere guidate da Corti secondo la nostra redazione (pianetamilan)

Milan , il calendario di marzo . Tanti appuntamenti importanti per la femminile di Corti: tra la Coppa Italia e il campionato (pianetamilan)

Sono andate in archivio le semifinali di andata della Coppa Italia femminile 2024 . La Roma batte 2-0 il Milan in trasferta. La squadra di Spugna con i gol di ... (sportface)

ITALIANO, 12' per reti dalla panchina. Solo 6 in Serie A: Il re dei cambi invece è Stefano Pioli, il tecnico del Milan ha spesso deciso la partita con i subentrati. Con quella di Okafor venerdì sera contro la Lazio, sono infatti addirittura 13 le reti in ...firenzeviola

Serie B Femminile, 19a giornata: Ternana e Lazio centrano la 16a vittoria: Ternana e Lazio, in virtù dei successi su Chievo e Bologna, proseguono il loro cammino conquistando la 16ª vittoria stagionale al termine della 19ª giornata di Serie B. Salgono a 50 punti in classific ...calciopress