Pmi manifatturiero dell' eurozona scende ancora ad aprile

(Di giovedì 2 maggio 2024) L'indice Pmi, che mensilmente misura lo stato di salutee fabbrichea zona euro ed è redatto da S&P Global, adha riportato per il ventiduesimo mese consecutivo un valore inferiore alla soglia di cambiamento, pari a 50, attestandosi a 45,7, in discesa da 46,1 di marzo. L'economia manifatturieracontinua quindi a contrarsi all' inizio del secondo trimestre, anche se gli ultimi dati'indagine Hcob PMI hanno fornito alcuni sviluppi positivi, quali la riduzione al tasso più debole in un annoa produzione manifatturiera e il nuovo miglioramento'ottimismoe aziende. Il più forte declino dei nuovi ordini ...