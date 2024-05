Il Pmi manifatturiero Italia è tornato a contrarsi ad aprile

(Di giovedì 2 maggio 2024) L'Indice Pmi (Purchasing managers' index) del settoreno, un indicatore composito a una cifra della prestazione del settorederivato da indicatori relativi a nuovi ordini, produzione, occupazione, tempi di consegna dei fornitori e scorte di acquisto, adha toccato 47,3, in calo da 50,4 di marzo. Dopo il breve periodo di leggera crescita, l'indice principale è ri. L' inizio di ripresa fornito dai dati Pmi a marzo presso i produttori manifatturierini, adnon è riuscito quindi a materializzarsi: sia i nuovi ordini che la produzione hanno segnalato nuove contrazioni.

Germania : il Pmi manifatturiero di aprile è stato reso noto. L'indice dei direttori degli acquisti del settore manifatturiero ha evidenziato un 42,5 e si è confrontato con il precedente 41,9 e con attese a 42,2.

Anche se non abbiamo ancora assistito a una ripresa del settore manifatturiero nell'area euro, la Spagna ha mantenuto il trend di crescita avviato a febbraio e marzo. Gli indicatori suggeriscono che ...

