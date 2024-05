Pil Italia - Ocse conferma previsioni crescita | +0,7% nel 2024 e +1,2% nel 2025

La stima nell’Economic outlook pubblicato oggi: "Pnrr fondamentale per sostenere attività, pesa ombra superbonus" Dopo +1% nel 2023 il pil dell’ Italia nel 2024 dovrebbe registrare un crescita dello 0,7% per poi salire a +1,2% nel 2025 . E’ quanto stima l’ Ocse nell’Economic outlook pubblicato oggi ... Continua a leggere>>

Roma, 2 mag. (askanews) – L’Ocse ha nuovamente confermato le previsioni di crescita economica dell’Italia: più 0,7% del Pil quest’anno e più 1,2% il prossimo. I dati, contenuti nell’ultimo Economic Outlook, sono in linea con le stime indicate lo scorso 5 febbraio. “L’alta inflazione negli ...

