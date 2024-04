Pil in crescita più delle attese nel primo trimestre 2024 - in Italia + 0,3% e nell’intera area euro Frenano i consumi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Nei primi tre mesi delil Prodotto interno lordono è cresciuto dello 0,3% rispetto all’ultimodel 2023, in linea con la media dell’. Lo comunica l’Istat in base alle stime preliminari. Rispetto allo stesso periodo del 2023 l’incremento è dello 0,6%. Il dato è corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato e segna la terza variazione positiva consecutiva, dopo la flessione registrata nel secondo2023. La spinta allaè arrivata da tutti e tre i grandi comparti produttivi: agricoltura, industria e servizi. Dal lato della domanda, diminuiscono iinterni, mentre cresce l’export. A questo punto, la variazione acquisita (ossia il dato che si avrebbe a fine anno in caso di segno zero nei ...