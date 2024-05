(Di giovedì 2 maggio 2024) Esattamente 5 anni famandava in crush Instagram con i milioni di followers che hanno cominciato a seguirla pochi minuti dopo la creazione del profilo. Oggi, però, sembra non avere alcuna intenzione di debuttare anche su: ecco il motivo.

| Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it | Mister Movie Durante il panel del PaleyFest di Los Angeles per “The Morning Show”, Jennifer Aniston ha rivelato di preferire evitare gli argomenti “difficili” legati al mondo dell’intrattenimento e ai media. Jennifer Aniston ... Continua a leggere>>

| Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it | Mister Movie D alle 9 alle 5… orario continuato , Jennifer Aniston sembra pronta a produrre una rivisitazione del film del 1980 "9 to 5", interpretato da Jane Fonda, Lily Tomlin e Dolly Parton | Articolo originale scritto da ... Continua a leggere>>

Cher: "Esco con uomini più giovani perché quelli della mia età sono tutti morti" - Ospite del programma jennifer Hudson Show, Cher ha parlato delle sue frequentazioni con ragazzi più giovani. La risposta dell’icona dello spettacolo è divenuta virale sui social.

Continua a leggere>>

Perché jennifer aniston ha deciso che non si iscriverà mai a TikTok - jennifer aniston potrà pure aver raggiunto i 55 anni ma non per questo ha perso la bellezza e lo stile che da sempre la contraddistinguono, anzi, riesce a fare invidia anche alle colleghe 20enni.

Continua a leggere>>

I triangoli amorosi delle star più chiacchierati di sempre - Ossessione della stampa rosa, i triangoli amorosi hanno attirato l’attenzione del pubblico, dividendolo. Da quello più epico che ha visto coinvolti Brad Pitt, jennifer aniston e Angelina Jolie fino al ...

Continua a leggere>>