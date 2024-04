Dopo che Ant-Man and the Wasp: Quantumania si è rivelato una delusione critica e commerciale, Paul Rudd ha detto la sua sul suo futuro nel MCU come Scott Lang. Dopo che Ant-Man and the Wasp: ... (movieplayer)

Paul Rudd compie 55 anni, Jennifer Aniston: "È un mostro senza età" - Jennifer Aniston ha manifestato il proprio affetto nei confronti di Paul Rudd, che pochi giorni fa ha tagliato il traguardo dei 55 anni. La Rachel Green di Friends ha pubblicato una storia su ...movieplayer

Compleanni del 6 Aprile: Da Zach Braff a Paul Rudd, le Stelle Nate Oggi - Il 6 aprile segna la nascita di alcune delle figure più influenti e talentuose nel mondo dello spettacolo, dell'arte, e oltre. Tra gli attori, spiccano i nomi ...lifestyleblog

6 Aprile 1969, nasce Paul Rudd - Il trionfo della simpatia come caratteristica principale. Di bell’aspetto, ma non troppo, divertente, ma non troppo, un buon talento per la commedia, ma non troppo. Paul Rudd, tipico yankee del New Je ...spettakolo